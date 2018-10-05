Ekonomi 500 milyon cepte kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

500 milyon $ cepte kaldı

Milli enerji ve maden politikası meyvesini vermeye başladı. Elektrik üretimindeki doğal gazın payı düşerken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​4 yeni YEKA ihalesinin de hazırlıklarına başlandı.
​4 yeni YEKA ihalesinin de hazırlıklarına başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya başlandığına işaret etti. Bakan Dönmez, bu yılın 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğal gaz ithalatının önüne geçildiğini, cari açığın kapanmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin oranı da yüzde 7 artış kaydederek yüzde 35’lere ulaştı. Geçen yılın ağustos ayında elektrik üretiminde yüzde 15’lerde olan yerli kömür kullanımı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 17’lere çıktı.

Fatih Dönmez

KURULU SANTRAL SAYISI İKİYE KATLANDI

Bu kapsamda geçen yılın ağustos ayında 3 bin 299 olan faaliyetteki santral sayısı da bir yılda ikiye katlandı. Özel sektör eliyle gerçekleştirilen santral yatırımları ile kurulu güç santrali sayısı 6 bin 984 adete ulaştı. Geçen yıl ağustosta doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüzde 28’e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 51’e yükseldi.

  • 4 yeni YEKA ihalesinin de hazırlıklarına başlandı. Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde her biri 250’şer megavat olmak üzere 4 ayrı ihale planlanıyor. Bu yeni ihalelerin toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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