Ekonomi 540ı yeniden test eden dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar düşüşle başladı - 12 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları

5.40'ı yeniden test eden dolarda son durum

Dün 5.4060'a kadar yükselen Dolar/TL güne 5.36 seviyesinden başladı. Avro ise 6,0820 liradan güne başladı. Dün güne 5.32 civarında başlayan dolar/TL gün içinde bir ara 5.4060'ı test etmişti.

Yeni Şafak
12 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları
12 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,3600 liradan alınan dolar, 5,3620 liradan satılıyor. 6,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0820 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,3720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1110 lira olmuştu.

Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT'ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı.

Hazine'nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.

Merkez'den faiz değişikliği beklenmiyor

Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Merkez'in politika faizini sabit tutması bekleniyor.

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