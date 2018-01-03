553 otomobil modelinin üretimi yasaklandı

Söz konusu otomobil modellerinin hükümetin sıkı yakıt tüketimi standartlarını karşılamadığı ifade edildi. Yasaklanan modellerin üreticileri arasında yabancı ortaklı Beijing Benz Automotive, Chery ve FAW-Volkswagen de bulunuyor. Bloomberg'e göre yasaklı modeller arasından Mercedes, Audi ve Chevrolet gibi markaların bazı modelleri yer alıyor.
- İki gün önce yerel basına yansıyan haberler hükümet tarafından da doğrulandı.
Yasak, 1 Ocak 2018'te yürürlüğe girdi.
Çin'de yasak kararını bakır üretiminde kesintileri de başlatan hava kirliliğinin tetiklediği belirtiliyor.
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