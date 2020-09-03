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Ekonomi Palamutun fiyatı yüz güldürüyor İstavrit ve mezgitin fiyatı üzdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 ayın sonunda av sezonu açıldı! İşte balık fiyatları

Palamutun fiyatı yüz güldürüyor: İstavrit ve mezgitin fiyatı üzdü

Karadeniz'de 1 Eylül’de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 20-25 TL’den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,5-10 TL arasında satılıyor. Palamut bolluğuna rağmen diğer balık çeşitlerinin az olması özellikle mezgit ve istavrit fiyatlarını yükseltiyor.

Haber Merkezi İHA
Tanesi 7,5-10 TL’den satılan palamutlar vatandaşı memnun etti.
Tanesi 7,5-10 TL’den satılan palamutlar vatandaşı memnun etti.

Balıkçılar yeni sezonun bol olacağını ümit ettiklerini ancak şu an için konuşmanın erken olduğunu belirterek Eylül 15’den sonra her şeyin daha net belli olacağını düşünüyor.

Trabzon Balık Halinde tanesi 7,5-10 TL’den satılan palamutlar vatandaşı memnun ederken balıkçı esnaflarından Emin Avcı, sezonun ilk günleri olmasına rağmen palamutun bol olmasının hem vatandaşı hem de kendilerini memnun ettiğini söyledi.

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Balıkçılar yeniden Vira bismillah dedi: Bu sene palamut bol olacak

İHA

Geçen sene bu zamanlarda az olan palamudun tanesini 20-25 TL’den satıldığını bu sezon ise fiyatın yarıdan aşağıya düştüğünü belirten Avcı, şunları söyledi:

  • "Sezonun ilk günleri olmasına rağmen gayet güzel. Palamutta bolluk var diğer balık çeşitleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yüzümüz gülüyor balık bol olacağa benziyor. Geçen seneye göre çok daha bol. Fiyatını 10 TL’den satıyoruz biraz daha büyürse daha da iyi olacak. Bu sezon görünüşe bakılırsa bol olacakmış gibi gözüküyor inşallah bol olur. Geçen sene bu zamanlarda balık çok azdı hemen hemen yoktu. Geçen sene olanın fiyatı da 20-25 TL idi. Bu sene umutluyuz."

İHA

Balık esnaflarından Münir Yılmaz da, palamudun bol olduğunu ancak diğer balık çeşitlerinin aynı olmadığını ifade ederek, "Sezon açıldı şimdiden palamut bol gibi gözüktü. İlerleyen günlerde bol mu yoksa az mı olacağını göreceğiz. Şu anda palamut var gibi gözüküyor. Fiyatlar gayet uygun. 300 gramlık palamutlar 10 TL 7.5 TL’den satılıyor. Geçen sene bu zamanlar böyle bol yoktu. Daha azdı fiyatları da daha yüksekti. 15-20 TL’den satılıyordu. Diğer balık çeşitleri şu anda bol değil. Az miktarda da olsa geliyor. Mezgit, istavrit fiyatları biraz yüksek. İstavrit 25-30 TL arasında satılıyor bu vatandaş için biraz yüksek. Mezgit ise 30-50 TL arasında satılıyor. Mezgitin de fiyatı yüksek biraz bollanırsa fiyatları düşer. Beklentim palamudun bol olacağı düşüncesindeyim. Birkaç gün sonra da Çinekop olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.


Balıkçı Çetin Kavzoğlu ise şu an konuşmanın erken olduğunu kaydederek “Şu an için konuşmak erken. Biraz daha beklememiz lazım. Ayın 15’inden sonra her şey belli olur. Balık şu an bol gibi gözüküyor. Geçen seneye kıyaslarsak bu kadar bol olmamıştı. Palamut fiyatları 7,5-10 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlarda palamudun fiyatını şimdilik normal bulduklarını belirterek ilerleyen günlerde de böyle bol olması durumunda fiyatının daha da düşeceğini ümit ettiklerini söylediler.

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