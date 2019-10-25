Ekonomi 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralıka uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Haber Merkezi AA
6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı.
6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini 2 Aralık 2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz."

Öte yandan, 6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.

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