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Ekonomi Kripto para fiyatlarında son durum Bitcoin 15,500 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

6 Kasım kripto para fiyatlarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para fiyatlarında son durum: Bitcoin 15,500 doları aştı

Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto paraya yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 15,500 doları da aştı. Bitcoin, 15,848 dolar ile yaklaşık iki yılın zirvesini gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8.69 artışla 15,503 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 15.34 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 287.35 milyar dolara kadar yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Bitcoin yaklaşık iki yılın zirvesini gördü.
Bitcoin yaklaşık iki yılın zirvesini gördü.

Kripto para madenciliğindeki gelişmelere bağlı olarak, Bitcoin madenciliği maliyetlerinin Haziran'dan bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteren veriler de kripto para biriminin yükselişini destekledi. Yeni açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin madenciliği maliyetleri bu dönemde yüzde 16 düştü.

Bitcoin'deki tırmanış, genel olarak kripto para piyasalarına alım getirdi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13'ünün değeri düşerken, ilk 10 birim arasında da bir tanesi düşenler arasındaydı.

DHA

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 30 milyar dolar dolayında artışla 440.33 milyar dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 206 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 11 bin doları aştı
EKONOMİ
Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 11 bin doları aştı

Toplam 7,596 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,254 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

  • En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
  • 1.Bitcoin yüzde 8.69 artışla 15,503.09 dolar,
  • 2.Ethereum yüzde 6.16 artışla 428.67 dolar,
  • 3.Tether yüzde 0.08 düşüşle 1.00 dolar,
  • 4.XRP yüzde 4.24 artışla 0.24 dolar,
  • 5.Bitcoin Cash yüzde 3.27 artışla 2451.80 dolar,
  • 6.Chainlink yüzde 6.64 artışla 11.21 dolar,
  • 7.Binance Coin yüzde 3.25 artışla 28.24 dolar,
  • 8.Litecoin yüzde 9.52 artışla 60.67 dolar,
  • 9.Polkadot yüzde 6.02 artışla 4.36 dolar,
  • 10.Cardano yüzde 6.60 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Tüketici Hakları: Kripto Cüzdanlar ve Borsalar" bölümü şöyle:

"Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) 2013’den beri tüketiciler için, kripto cüzdanlar ve borsalarla ilgili olarak bir dizi riske dikkat çekiyor. Risklerin halen bugün de geçerli olduğunu ve bunları azaltmak için uluslararası bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünüyor.

Kripto para dünyasının prensi
OYNAT 00:57
Kripto para dünyasının prensi
Vitaly Buterin, kripto paraları sadece bir teknoloji ürünü olarak değil beraberinde getirdiği merkezsizlik konseptleriyle ele alan genç bir dahi olarak tanınıyor. Bitcoin'den sonra dünyanın en değerli kripto para birimi Ethereum'un kurucusu olan Vitaly'nin hikayesi.

"Riskler şöyle sıralanıyor:

• İşletme kurallarının yokluğu ve yetersiz uygulanması (kripto varlıklara bağlı risklerin ifşası, bilgi şeffaflığı ve ilgili firmaların yasal durumu gibi),
• Tüketiciler adına yapılacak uygunluk kontrollerinin yokluğu ve yetersiz uygulanması,
• Siber güvenlik risklerinin yönetildiğini ve azaltıldığını garantileyen yönetim
anlaşmalarının zayıflığı,
• Tüketicinin varlıklarının saklanmasıyla ilgili ayarlamaların yokluğu veya yetersizliği,
• Çıkar çatışmasını azaltmakta zayıf yaklaşımlar,
• Yetersiz reklam kuralları,
• Müşteriler için tazminat planlarının yokluğu,
• Şikâyetlerin ele alınmaması veya alınırsa da yetersiz kalması,
• Her partinin (taraf olanın) haklarına ve yükümlülüklerine karar verecek yasal bir çerçevenin eksikliği.

"EBA, kripto varlıklarla ilgili bazı üye ülkelerin yeni yasalar geliştirdiğinin farkındadır; kanaate göre bu aktiviteler, haklı tüketici riskleriyle başa çıkabilmek için yapılacak yeni bir AB yasal çerçevesi için eşit bir oyun alanı sağlanması konusunda risk oluşturabilir."

18 yaşında Bitcoin'den servet kazandı
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3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parasını kripto para piyasasına yatıran Eddy Zillan,18 yaşına geldiğinde Bitcoin ile 1 milyon dolardan fazla kazandı.
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Bu başarı ile ABD basınının dikkatini çeken Zillan, Business Insider'a konuştu.
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Her şeyimi riske ettim diyen Zillan, ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığını, günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.
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Sosyal medyada fenomen halini gelen 18 yaşındaki genç, lüks hayatını sergilemekten kaçınmıyor.
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18 yaşında Bitcoin'den servet kazandı
18 yaşında Bitcoin'den servet kazandı
Sanal para birimi Bitcoin'e 15 yaşında yatırım yapmaya başlayan Eddy Zillan, 18 yaşında geldiğinde ABD basının dikkatini çekti. Zilan, düşüşe geçmesiyle gündemde olan Bitcoin ile 1 milyon dolar kazandı.

Bitcoin karşılığında vatandaşlık
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Vanuatu, İngiltere merkezli Yeni Ekonomi Vakfı'nın (NEF) da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından, 2006 ve 2010'da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçildi.
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Bu araştırma insanların ortalama ömür beklentisi, hayattan memnuniyetleri ve ekolojik ayak izi göz önüne alınarak yapıldı.
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Vanuatu, yatırım pasaportu adıyla, vatandaşlık vereceğini isteyen insanlara gündemde en çok yer edinen kripto para karşılığında açıkladı.
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Vanuatu Vatandaşlık Ofisi Başkanı Samuel Garae ülkenin direk ödemeleri kabul edeceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi ve Vatandaşlık Komisyonu belirlenmiş regülasyona göre yalnızca dolar kabul edecektir dedi.
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Vatandaşlık Ofisi tarafından yapılan düzeltmeden sonra Vanuatu'nun vatandaşlık için Bitcoin karşılığında dolar kabul edeceği açıklandı.
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Bitcoin karşılığında vatandaşlık
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Bitcoin karşılığında vatandaşlık
Bitcoin karşılığında vatandaşlık
Okyanusya ülkesi olan Vanuata, 49.3 Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor.


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