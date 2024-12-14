6 soru ve cevapta ‘imar hakkı aktarımı’ ile ilgili bilinmeyenler: Eviniz arsayla değişmeyecek

Vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu değil

aksine imar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/ hissesine karşılık gelen imar haklarının imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak. Yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.