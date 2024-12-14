6 soru ve cevapta ‘imar hakkı aktarımı’ ile ilgili bilinmeyenler: Eviniz arsayla değişmeyecek

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yasalaşmıştı. Düzenleme ile birlikte kamuoyunda spekülasyonlar da çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen imar hakkı aktarımı düzenlemesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklendi. Bu tanım ile birlikte, 'Kişinin sahibi olduğu gayrimenkulden çıkarılarak, başka bir yerdeki gayrimenkule taşınmak zorunda kalacağı' şeklinde iddialar ortaya çıktı.
'İmar hakkı aktarımı' nedir?
Parsellerinin tamamı ya da bir kısmı kamu hizmet alanı içinde kalan vatandaşların mağduriyetini giderecek bu düzenleme vatandaşların verilemeyen imar haklarının değerinin tespit edilmesini, bu değere karşılık gelen haklarının, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılmasını sağlayacak. Süreç, hukuk çerçevesinde devlet güvencesiyle yürütülecek.
Mülkiyet hakkına el konulması şeklinde bir tanım yok
Hangi arsaları kapsayacak?
İmar planları içinde 2019 yılı öncesinde (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılamamış parselleri kapsar.
İmar hakkı aktarımı ile vatandaş ne kazanacak?
Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.
Vatandaşın mülkiyeti istemeden el mi değiştirecek?
Devlet ve vatandaşa uzlaşma yolu sunulacak
Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile vatandaşların arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek.
Hak aktarımı nasıl yapılacak?
Vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.
Bedel tespiti nasıl olacak?
Tüm işlemler Kamulaştırma Kanunu göre Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaş asla mağdur edilmeyecek
Süreç devlet güvencesinde olacak
İmar Hakkı Aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili Bakanlık ve Yerel Yönetimler tarafından yürütülecek.