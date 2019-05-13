Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dolar yeni haftaya yükselişe başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6 TL'nin altında - 13 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya yükselişe başladı

Merkez Bankası'nın peş peşe iki hamlesi ve ABD-Çin tarafından gelen olumlu haberlerle 6,25 bandından hızla düşüşe geçerek Cuma günü kapanış öncesi önce 6,05'e kadar gerileyen dolar piyasaların kapanmasının ardından uluslararası işlemlerde 5,95 seviyelerine kadar indi. Sert düşüş sonrası dolar haftaya yükselişle başladı. İşte yeni hafta başlangıç rakamları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
13 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verdi.

Özellikle ABD-Çin arasında yaşanan ek gümrük vergisi kararları ile 6,25 sınırına kadar yükselen dolar Merkez Bankası'nı çifte hamlesi sonrası hızla düşüşe geçti.

  • 6.25 lira sınırına kadar yükselen dolar, TCMB’nin adımları sonrası başlayan düşüşünü Asya piyasalarında hızlandırarak 6.05’e kadar geriledi.

Cuma kapanış sonrası ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu açıklamaların da etkisiyle dolardaki düşüş hızlanarak seviye 6 liranın altına kadar geriledi. Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası işlemlerde dolar 5.9586 liraya kadar indi.

Sert düşüşün ardından dolar yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 6,0170 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,7690'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,8350'den alıcı buluyor.

Trump Çin'den alacağı parayı dağıtacak
EKONOMİ
Trump Çin'den alacağı parayı dağıtacak
Hızla geriliyor

Hızla geriliyor

​Yıllık bazda 12.8 milyar dolar azalma var.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Enerji savaşının yaşandığı Doğu Akdeniz'e en özel gemi gitti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​12 milyon emeklinin hesaplarına yatırılacak.
Özür diledi

Özür diledi

Olay adam ​Diagne'den 'penaltı' özrü geldi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​​Türkiye'nin ilk deniz füzesi: 200 kilometre gidiyor.
8 ilde mahrem<br>operasyonu

8 ilde mahrem
operasyonu

Emniyete sızan ​FETÖ'cü 64 şüpheliye gözaltı.
IMF ile anlaştılar

IMF ile anlaştılar

6 milyar dolarlık kurtarma paketi sunulmuştu.

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

​Binali Yıldırım'dan 31 Mart seçimleri yorumu.

Rusya <br>ABD ile dalga geçti

Rusya
ABD ile dalga geçti

S-300 füzesi ABD'nin eline nasıl geçti?
Parayı dağıtacak

Parayı dağıtacak

Çin'den alacağı parayla ne yapacağını açıkladı.
Sıcaklıklar<br>iyice hissedilecek

Sıcaklıklar
iyice hissedilecek

​Türkiye genelinde 5 derece birden artacak.
Teröristle aynı<br>masada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
İstanbul'a<br> yatırım artacak

İstanbul'a
yatırım artacak

​AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar 303 milyar liraya ulaştı.
Ateşkese sabotaj

Ateşkese sabotaj

​Rejim güçleri TSK gözlem noktasına saldırdı.
Dalaman'ın<br>şifresi çözüldü

Dalaman'ın
şifresi çözüldü

15 Temmuz gecesi Dalaman'da yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.