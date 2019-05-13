Dolar yeni haftaya yükselişe başladı

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verdi.
Özellikle ABD-Çin arasında yaşanan ek gümrük vergisi kararları ile 6,25 sınırına kadar yükselen dolar Merkez Bankası'nı çifte hamlesi sonrası hızla düşüşe geçti.
- 6.25 lira sınırına kadar yükselen dolar, TCMB’nin adımları sonrası başlayan düşüşünü Asya piyasalarında hızlandırarak 6.05’e kadar geriledi.
Cuma kapanış sonrası ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu açıklamaların da etkisiyle dolardaki düşüş hızlanarak seviye 6 liranın altına kadar geriledi. Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası işlemlerde dolar 5.9586 liraya kadar indi.
Sert düşüşün ardından dolar yeni haftaya yükselişle başladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 6,0170 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,7690'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,8350'den alıcı buluyor.