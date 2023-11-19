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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 604 firmaya daha vergi kolaylığı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 604 firma için izin belgesi düzenlendi.

10:49 - 19/11/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.


Firma talebine istinaden 25 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.



#Dahilde işleme
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#Dahilde işleme belgesi
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