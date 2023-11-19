Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları belli oldu. Türkiye'de elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından 'Elektrikli, sıfır otomobil fiyatları, modelleri neler? En ucuz elektrikli otomobil fiyatı, modeli hangisi? En ucuz sıfır elektrikli otomobil ne kadar, kaç para?' soruları arama motorlarında sıkça yer almaya başladı. Elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi sonrasında %10’luk dilime giren otomobillerin tam listesini sizler için sıraladık. İşte Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil, fiyatları ve modelleri...