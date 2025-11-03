Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
6G teknolojisi için mesai başladı

6G teknolojisi için mesai başladı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

ABD, Çin, Güney Kore’den sonra Türkiye de 6G için saha ve Ar-ge çalışmasın geçiyor.

Mobil iletişimde nisan ayında 5G’ye adım atmaya hazırlanan Türkiye, 6G için de harekete geçti. Bilgi ve Teknoloji Kurumu ve TÜRKSAT çalışması ile seneye ilk adımlar atılıyor. 6G alanında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, baz istasyonlarının yerli üretimi desteklenerek kurulumun yaygınlaştırılması, altyapı yetersizliklerinin giderilmesi için Ar-Ge desteği verilecek.

TİCARİ ANLAMDAKİ KULLANIM TARİHİ 2030 OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye’de 5G ilk olarak İstanbul Havalimanı, TBMM ve stadyumlarda kullanılmaya başlandı. Nisan ayından itibaren her yerde kullanılmaya başlanacak. 5G’nin ardından Türkiye zaman kaybetmeden 6G teknolojisine çalışacak. 6G’de hedeflenenler arasından 5G’de yaklaşık 1 ms olan gecikmenin, 6G’de mikrosaniye düzeyine düşmesi bulunuyor. Yapay zekâ entegrasyonu ile ağın kendi kendine öğrenmesi, arızaları tahmin etmesi ve trafik yönetimini optimize etmesi bekleniyor. Çok daha yüksek veri taşıma kapasitesi beklenirken, uzaktan cerrahi, akıllı şehirlergibi yüksek veri gerektiren teknolojilere olanak tanıması planlanıyor. 6G’nin 2030 civarında ticari olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor.

ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye’nin 6G çalışmalarına başlaması, ülke için birçok stratejik ve ekonomik fayda sağlayacak. Öncelikle, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını güçlendirecek. Baz istasyonlarının yerli üretimi ile iletişim altyapısı daha ucuz ve sürdürülebilir hale gelecek. 6G’nin yüksek hız ve düşük gecikme avantajları, endüstri 4.0, akıllı şehirler ve IoT uygulamalarının yaygınlaşmasını hızlandıracak. Ayrıca Ar-Ge destekleri, teknoloji şirketlerinin büyümesini teşvik ederek istihdam ve ihracat potansiyelini arttıracak.



#6G
#İletişim
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı