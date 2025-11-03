6G teknolojisi için mesai başladı

Mobil iletişimde nisan ayında 5G’ye adım atmaya hazırlanan Türkiye, 6G için de harekete geçti. Bilgi ve Teknoloji Kurumu ve TÜRKSAT çalışması ile seneye ilk adımlar atılıyor. 6G alanında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, baz istasyonlarının yerli üretimi desteklenerek kurulumun yaygınlaştırılması, altyapı yetersizliklerinin giderilmesi için Ar-Ge desteği verilecek.

TİCARİ ANLAMDAKİ KULLANIM TARİHİ 2030 OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye’de 5G ilk olarak İstanbul Havalimanı, TBMM ve stadyumlarda kullanılmaya başlandı. Nisan ayından itibaren her yerde kullanılmaya başlanacak. 5G’nin ardından Türkiye zaman kaybetmeden 6G teknolojisine çalışacak. 6G’de hedeflenenler arasından 5G’de yaklaşık 1 ms olan gecikmenin, 6G’de mikrosaniye düzeyine düşmesi bulunuyor. Yapay zekâ entegrasyonu ile ağın kendi kendine öğrenmesi, arızaları tahmin etmesi ve trafik yönetimini optimize etmesi bekleniyor. Çok daha yüksek veri taşıma kapasitesi beklenirken, uzaktan cerrahi, akıllı şehirlergibi yüksek veri gerektiren teknolojilere olanak tanıması planlanıyor. 6G’nin 2030 civarında ticari olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor.

ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye’nin 6G çalışmalarına başlaması, ülke için birçok stratejik ve ekonomik fayda sağlayacak. Öncelikle, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını güçlendirecek. Baz istasyonlarının yerli üretimi ile iletişim altyapısı daha ucuz ve sürdürülebilir hale gelecek. 6G’nin yüksek hız ve düşük gecikme avantajları, endüstri 4.0, akıllı şehirler ve IoT uygulamalarının yaygınlaşmasını hızlandıracak. Ayrıca Ar-Ge destekleri, teknoloji şirketlerinin büyümesini teşvik ederek istihdam ve ihracat potansiyelini arttıracak.







