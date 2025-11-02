Türkiye'nin 9 aylık 'kritik teknoloji' ihracatı 80,7 milyar doları buldu

Bunu 13,9 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", yaklaşık 13,9 milyar dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 13,5 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", 2,8 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 783 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı", 631 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ile gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" takip etti.