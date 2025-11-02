Çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor

Dönüm başına 5 ton civarında pancar hasat elde ettiklerini söyleyen Hasanbaşoğlu, daha fazla verim için çiftçilere eğitim verilmesi ve sulama problemlerinin önlenmesi gerektiğini kaydederek, "Üretim yapmasak olmuyor. Üretmezsek dışarı bağımlı hale geleceğiz. Onun için fiyat biraz daha iyi olmuş olsaydı daha iyi olurdu, üretim çoğalacaktı. O zaman 3 kişi ekiyordu, belki 6 kişi ekecekti. İki katı daha fazla ekim olacaktı. Bu ektiklerimizi belki de dışarı satardık, daha çok para kazanırdık, devlet olarak da kazanırdık. Allah bereket versin, rabbim bereket versin, emeklerimizi zayi etmesin" diye konuştu.