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7 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu araştırırken döviz fiyatları yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın başladı. İşte 7 Aralık döviz fiyatları ve dolarda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Aralık 2020 döviz fiyatları
7 Aralık 2020 döviz fiyatları

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinde, yıl sonundan önce ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde henüz sonuç alınamadı.

Tıkanan Brexit ticaret görüşmelerinin etkisiyle gerileyen euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.2130 düzeyinde, iç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (7 ARALIK DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8150 liradan, avro 9,4840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8130 liradan alınan dolar, 7,8150 liradan satılıyor. 9,4820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4840 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4640 lira olmuştu.

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