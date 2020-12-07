7 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar haftaya nasıl başladı? Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu araştırırken döviz fiyatları yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın başladı. İşte 7 Aralık döviz fiyatları ve dolarda son durum..

Haber Merkezi 07 Aralık 2020, 09:31 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 09:32 Yeni Şafak