Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir süredir gram fiyatı 500 TL civarında seyreden sarı metal sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen canlı rakamlara göre 501 TL'yi gördü. Bu noktada altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir de ayrıca merak konusu haline geldi. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Yakın dönemde fiyatlardaki yükseliş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "7 Temmuz gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...