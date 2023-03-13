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Ekonomi

700 bin işçinin zam talebinde son viraj: TÜHİS'in teklifi bekleniyor

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı. İşçi tarafı, pazarlık masasında işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklifi bekliyor.

08:34 . 13/03/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen görüşmelere kaldığı yerden devam ediyor.


Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

Kamu işvereni teklifini bu hafta verebilir

TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.


Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.




#Kamu
#Kamu işçisi zam teklifi
#Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
1 saat önce
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700 bin işçinin zam talebinde son viraj: TÜHİS'in teklifi bekleniyor
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