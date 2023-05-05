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Ekonomi

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı: Toplantı saat 14:00'te yapılacak

Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri ile saat 14''te bir araya gelecek. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisine yaptığı yeni teklifin 12 bin TL olduğunu belirtip, kendi isteklerinin 15 bin lira olduğunu vurgulamıştı.

10:22 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kamu işçisine zam konusunda taraflar arasında zam pazarlığı sürüyor.


Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.
Kritik toplantı bugün

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaşırken beklenen kritik toplantı ise bugün.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14''te bir araya gelecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisine yaptığı yeni teklifin 12 bin TL olduğunu belirtip, kendi isteklerinin 15 bin lira olduğunu vurgulamıştı.




#Kamu işçilerinin zam pazarlığı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
#HAK-İŞ
#Türk-İş
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