700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı: Toplantı saat 14:00'te yapılacak

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Kamu işçisine zam konusunda taraflar arasında zam pazarlığı sürüyor.
Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaşırken beklenen kritik toplantı ise bugün.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisine yaptığı yeni teklifin 12 bin TL olduğunu belirtip, kendi isteklerinin 15 bin lira olduğunu vurgulamıştı.