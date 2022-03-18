7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici olarak durdurdu

Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni haber var: Hızlandırılmış video ile duyurdular

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor.



TOGG'un sosyal medya hesabından, boyahane çalışmaları hızlandırılmış bir şekilde paylaşıldı.



Paylaşımda, '14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin m2 çatı panel montajı ve 19 bin 734 m2 kör kalıp montajını tamamladığımız Gemlik Tesisimizin Boyahane çalışmaları hızlandırılmış videomuzda' denildi.



