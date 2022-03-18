Ekonomi 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici olarak durdurdu
OTOMOTİV

7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici olarak durdurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Toyota Motor 11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici olarak durdurdu
Foto/arşiv

Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.

Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.

Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.

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