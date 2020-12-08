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TÜRKİYE EKONOMİSİ

8 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları hızlı yükselişe geçti

Altın fiyatlarında 8 Aralık rakamları belli oldu. Yatırımcılar her gün gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Peki altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları hareketlendi.
Altın fiyatları hareketlendi.

Güvenli liman alımlarının etkisiyle geçtiğimiz ay rekor üzerine rekor kıran ve ardından düşüşe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer alan altın fiyatlarında son durum ne? 8 Aralık 2020 Salı günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 468,08

SATIŞ: 468,08

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 758,10

SATIŞ: 766,80

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.516,10

SATIŞ: 1.533,60

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,34

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.071,00

SATIŞ: 3.116,00

Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
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Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi.
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Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi.
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Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, “Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü.
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Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 460-465 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı” dedi.
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Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, “Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” diye konuştu.
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Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;
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“Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir.
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Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı.
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Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil.
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Şu anda bütün ülkelerde Korona virüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor.”
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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
Koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcısının da kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 460 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareket sonrası yatırımcılar altın alınır mı satılır mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altın alacaklara kritik bir tavsiyede bulunuyor.

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
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Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
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Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
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Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
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Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
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u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
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Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
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Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.


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