8 aylık dönemde hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 75 milyonu aştı

Konuyla ilgili olarak DHMİ tarafından yapılan açıklamada, " Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı.

179 BİN 972 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Buna göre, çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 88 bin 337, dış hatlarda 64 bin 373'e ulaştı. Aynı ayda üst geçişler ile birlikte toplam 179 bin 972 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 825 bin 944, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 427 bin 184 oldu.

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AĞUSTOSTA 18 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Böylece ağustosta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 277 bin 215 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Ağustos ayında ise iç hatta 9 milyon 096 bin 569, dış hatta 14 milyon 150 bin 587 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 23 milyon 306 bin 872 yolcu trafiği olmuştu. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise ağustos ayında iç hatlarda 95 bin 821 ton, dış hatlarda 290 bin 397 ton, toplamda ise 386 bin 218 ton oldu" denildi.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 31 BİN 497 UÇAK İNİŞ KALKIŞ YAPTI

2021 yılı Ağustos ayı verilere göre İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet verdi. Havalimanına söz konusu ayda iç hatlarda 9 bin 956 dış hatlarda 21 bin 541 uçuş olmak üzere toplam 31 bin 497 uçak iniş kalkış yaptı. Havalimanı Ağustos ayında iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734, dış hatlarda 3 milyon 091 bin 001 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise ağustosta3 bin 787 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 35 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti.



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8 AYLIK DÖNEMDE YOLCU SAYISI 20 MİLYONU AŞTI

İstanbul Havalimanı Ocak ve Ağustos ayını kapsayan 8 aylık sürede, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 097 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak iniş kalkış yaptı. Yolcu sayısında ise söz konusu dönemde iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972bin 497 oldu. Genel havacılık ve kargo uçuşlarının gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 8 aylık dönemde 26 bin 811 uçak trafiği yaşandı. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise toplam 190 bin 446 oldu.



8 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 75 MİLYONU GEÇTİ

Ocak ve Ağustos ayını kapsayan 8 aylık dönemde ise tüm havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 467 bin 882, dış hatlarda 271 bin 152 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 888 bin 799 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 654, dış hat yolcu trafiğinin 33 milyon 015 bin 818 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 75milyon 664 bin 018 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 442 bin 843 ton, dış hatlarda 1milyon 652 bin 788 ton olmak üzere toplamda 2milyon 095 bin 631 tona ulaştı.



TURİZM MERKEZLERİNDE YOLCU VE UÇUŞ SAYISINDA ARTI

Antalya, İzmir ve Muğla gibi turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarında 2021 yılı 8 aylık verilere göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 562 bin 581, dış hatlarda 1milyon 020bin 638 olmak üzere, toplamda 4 milyon 583bin 219 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 906 bin 671, dış hat yolcu sayısı 9 milyon 526 bin 737 olmak üzere, toplamda 12 milyon 433 bin 408 yolcu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 975 bin 727, dış hat yolcu sayısı 482 bin 025 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 457 bin 752, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 323 bin 820, dış hatlarda 683 bin 644 olmak üzere, toplamda 2 milyon 007 bin 464, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 236 bin 431, dış hat yolcu sayısı 122 bin 914 olmak üzere, toplamda 359 bin 345 yolcuya hizmet verildi.

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