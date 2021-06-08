Altın fiyatlarında düşüş

8 Haziran Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 526 TL'de olan altın fiyatlarının düşüşe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 8 Haziran 2021 Salı gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 8 Haziran altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 526,35
SATIŞ(TL) 526,42
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 846,00
SATIŞ(TL) 866,00
EKONOMİ
Altın alıp satacaklar dikkat: Hareketlilik devam ediyor
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.677,00
SATIŞ(TL) 1.731,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.358,00
SATIŞ(TL) 3.450,00
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Turizmin başkenti Antalya’da özellikle yaz aylarında düğün sezonunun da açılması ile birlikte artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasının önüne geçiyor.
Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek, birbirlerini sözlü olarak da uyarıyor. İhbar üzerinden gelen ürünü uzun uzun inceleyen kuyumcular, kendilerine gelen benzer ürünler üzerinden harekete geçerek şüpheli şahısları polise bildiriyor.
Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez <BR> <BR> 36 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Süleyman Koç, “İhbar hattımızı kuralı yaklaşık 2 yıl oldu. Çalıntı mal olsun, ayarı düşük mal olsun hemen buradan haberleşiyoruz. Çok faydasını gördük. Ürün bize geldiği anda emniyete haber veriyoruz. Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez. Bir ürün çalan kişi biraz bekliyor, onu yakalamak biraz zor oluyor...
Acil olarak satanları yakalama şansımız daha fazla oluyor. Çalıntı ürün ile gelen adamı önce bir sakinleştiriyoruz. Çay ve kahve söyleyerek oyalıyoruz. Sonra emniyete haber veriyoruz. Adam inkar etse de fotoğrafta belli oluyor. Sonunda itiraf ediyor. Polise gizli ihbarda bulunuyoruz” dedi.
Altın fiyatları arttı, sahte altın satmak isteyen de arttı <BR> <BR> Altın fiyatlarının artması ile sahte ürün satmak isteyenlerde de artış olduğunu belirten Koç, “Bunlar ile çok sık karşılaşmaya başladık. Bizim kuyumcu arkadaşlarımıza çok ürün gelmeye başladı. Hatta çeyreğin sahtesini yapmaya başladılar. Yeni arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Altın ayarını mihenk taşından biliyoruz...
Çeyrek altında cama attığımız zaman ‘tın’ sesinden anlıyoruz. ‘Tok’ sesi gelirse sahtedir. Bizim de bazen gözümüz yanılıyor. Mihenk taşı daha garantidir. Sahte ürün daha çok bilezik ve çeyrek altında oluyor. Bu sene çok karşılaştık. 22 ayar bilezik 8 ayar çıkıyor. Vatandaşımız bildiği kuyumcudan alsın” sözlerine yer verdi.
Yakalanması daha hızlı oluyor <BR> <BR> 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Çakır ise, sistemi şöyle anlattı: “Benim bir ürünüm çalınırsa anında bunu dernek ile paylaşıyorum. Bütün kuyumculara benim ürünümün resmi gider. Kuyumcu arkadaşlarımız müşterinin gelmesi durumunda anında haber verirler...
Yakalanması daha hızlı oluyor. Bu kolaylık iyi oldu. İhbar 500 kişi kayıtlı ise 500 kişiye gider. Gelen kişiyi ben oyalarım. Ayarına bakayım derim. Sonra polisler haber veririz” açıklamasını yaptı.
Vatandaşları sahte altına karşı da uyaran Çakır, “Bu işi kuyumculuk mesleğinde bulunan insanlar yapıyor. İmalatçılar yapıyor. Ayarını düşük yapıyor. 14 ayarı 8 ayar yapmaya çalışıyorlar. Biz ayar suyu ile ölçüyoruz” dedi.
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı
Değeri her geçen gün artan ve en önemli yatırım araçlarından biri haline gelen altında, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. Antalyalı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor. Öte yandan kuyumcular altının değerinin artması ile sahte altın satmak isteyenlerde de artış olduğunu bildirdi.
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Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi.
Özellikle Karadeniz’in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz dedi.
En çok yatırım aracı altın oldu <br> <br> Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu...
Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor...
. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik diye konuştu.
Altın en güvenli yatırımdır <br> <br> Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz’in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir diye konuştu.
Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş, Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır...
Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.