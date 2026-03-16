81 ilde genç çiftlere 10 milyar liralık dev destek: Evlilik kredisi hesaplara yattı işte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ödemeler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde uygulanan projede destek tutarının 10 milyar lirayı aştığını belirterek, 63 bin 466 genç çiftin evlilik kredisi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon genişletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan fon, aile kurumunu desteklemeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı amaçlıyor. Bakan Göktaş, fona başvuran genç çiftlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, ocak ayında kredi miktarlarında güncellemeye gittiklerini ifade etti. Yeni düzenlemeyle birlikte, her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira finansman desteği sağlanıyor.

Çocuk sahibi olanlara ödeme erteleme imkanı

Krediden faydalanma şartlarında da esnemeye gidildiğini vurgulayan Bakan Göktaş, gelir durumu değerlendirmesinde aranan son altı aylık gelir şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini belirtti. Proje kapsamında sunulan destek, iki yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli olarak veriliyor. Ayrıca, 48 aylık süre zarfında çocuk sahibi olan genç çiftlerin kredi geri ödemeleri, doğan her çocuk için 12 ay boyunca erteleniyor. Bakan Göktaş, bugüne kadar fondan yararlanan 6 bin 812 çiftin 6 bin 891 çocuğunun dünyaya geldiğini sözlerine ekledi.

Başvuru şartları ve aranan kriterler

Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve üzerlerine kayıtlı bir taşınmaz ya da tapu hissesi bulunmaması gerekiyor. Çiftlerin resmi nikah tarihine en az iki ay, en fazla altı ay kalmış olması ve bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ile sonrası danışmanlık hizmetlerine iki yıl içinde katılmayı taahhüt etmeleri şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, adayların belirli suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmaması ve proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olmaları isteniyor.

e-Devlet üzerinden başvuru süreci

Başvurular, Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirme ile gerçekleştiriliyor. Başvuru sahibi; kimlik, iletişim, nikah, tapu ve gelir bilgilerini doldurduktan sonra, müstakbel eşin de yedi gün içinde kendi e-Devlet hesabı üzerinden onay vermesi gerekiyor. Nikah işleminin gerçekleşmesinin ardından beş gün içinde sistem üzerinden bildirimin yapılması ve son aşamada kredi sözleşmesinin onaylanmasıyla başvuru süreci tamamlanmış oluyor.



