​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

İstanbul’dan başvuruda bulunan vatandaş, 2020 Kasım ve Aralık aylarına ait doğalgaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kurum ile görüştüklerini ve yetkililerinin gelip sayacın bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini belirtti. Evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için evde bulunmadıklarını ifade eden başvurucu, sayaç değiştikten sonra 817 TL fatura geldiğini belirterek, konuyla ilgili şikayet kaydı oluşturduğunu ve kendisine son bir senedir sayacın yanlış okuma yapmış olması gerekçesiyle yüksek fatura geldiğinin yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi.
Başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını belirterek fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar Hüseyin Ergül, doğalgaz faturasını düşürecek bir yöntem buldu.
Ergül'e göre ısı kaybının en büyük nedeni ısı geçiren camlar.
Camlara balonlu naylon yapıştırılarak ısı yalıtımında yüzde elliye varan tasarruf sağlandığı belirtildi. Bu yöntem hakkında bilgi veren Hüseyin Ergül, Havaların soğuk olması sebebiyle evlerde kullanılan doğalgaz ya da elektrik enerjisinden tasarruf yapmak için böyle bir yöntem geliştirdik. Yapılan şey şu; nalburlarda veya diğer malzeme satıcılarında ambalaj malzemesi olarak bu satılıyor. Bunu alıyorsunuz. Önce camın ölçüsüne göre bu ürünü kesiyor, sonra suyla yapıştırıyorsunuz dedi.
Havanın cama göre kat kat az bir ısı iletkeni olduğunu ifade eden Ergül, “Ben bunu ilk yaptığım zaman şunu gördüm ki, evde klimayı çalıştırmam gerekmedi. Bunun asıl nedeni şu; hava çok kötü bir iletken. Isı enerjisinin iletkenliği; örneğin gümüşün iletkenliği 100 kabul edilirse diğer maddelerin iletkenliği buna göre tayin ediliyor. Stabil havanın iletkenliği 1 milyonda 50, yani yüzde 100’e göre 1 milyonda 50’sini ancak iletebiliyor. Demek ki kötü bir iletken. Dışarıdaki soğuk havayı içeri almıyor, içerideki sıcak havayı da dışarıya göndermiyor. Bu özelliğinden faydalanmak istedim çünkü burada sabit bir hava var. Zarla etrafı çevrilmiş her iki yönde de. Dolayısıyla ciddi manada bir yalıtkan maddeyle kaplamış oluyorum” dedi.
Araştırmacı yazar Hüseyin Ergül bu yöntem ile ısınma maliyetlerinde yüzde elliye varan tasarruf sağlanabileceğini savundu. Ergül, “Ben klimayı yakmadan da bu havada evde oturabiliyorum ya da klimayı 24 saat çalıştırıyordum, şimdi çok az çalıştırıyorum. Sabahleyin bir-iki saat çalıştırıyorum, ondan sonra çalıştırmıyorum. Bunu başkalarına da tavsiye ettim. Hatta bir-iki arkadaşın evinde yaptım. Onlar da o kadar çok faydalandılar ki, kendi komşularına söylemeye başladılar” dedi.
Uygulamanın çok basit olduğunu söyleyen Ergül, “Ustaya hiç gerek olmadan bunu evde herkes yapabilir. Sonuçta bir cam ölçüsü alacaksınız, ölçüye göre malzemeyi kesiyorsunuz, bu malzeme zaten piyasada var, sonra biraz önce gösterdiğim gibi suyla yapıştırıyorsunuz hepsi bu. Şimdi bu söylediklerim aslında bugün yarın hemen yapılabilecek, her yerde yapılabilecek bir olay, ama bunun uzun vadede bir fonksiyonu var. Camlar yapılırken, binalar yapılırken ısı kayıplarını önlemek, hatta ısı ve ses iletimi için son derece fonksiyonel bir malzeme. Bunu tekrar etmek istiyorum, fonksiyonel olmasının sebebi iki tabaka arasındaki havanın stabil olması. Hava molekülleri hareket etmiyor. Hareket etmediği için de ısı enerjisini iletmiyor. Bu çok önemli. Havanın iletkenliği, söylediğim gibi, gümüşün yanında milyonda 50” dedi.
Araştırmacı yazardan doğalgaz faturasını yarıya düşürecek yöntem: Kombiyi günde sadece 1-2 saat çalıştırıyorum
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar Hüseyin Ergül, kış aylarında evlerin özellikle pencerelerinden büyük ısı kaybı olduğunu ve bunun havalı önlenebileceğini ifade etti.
KDK devreye girdi doğalgaz fatura bedeli düştü
Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili idare ile görüşmeler gerçekleştirdi. KDK’nın girişimleri sonucunda ilgili idare, şikayete konu olan 817 TL gelen fatura tutarını düzelterek 96,00 TL tutarında yeni fatura çıkarıldı ve böylece vatandaşın mağduriyeti giderildi.
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Marmara Bölgesi’nde aylık tüketim bedeli 500 TL’ye ulaşırken; sert iklimin hâkim olduğu İç, Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki illerde faturalar 750 TL’ye dayandı. Küçük ama etkili tedbirlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğalgaz faturasında yüzde büyük oranda tasarruf sağlayabiliyor.
Ortamda ısı dağılımını sağlayan radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmamalı. Perdeyle kapatılmamalı.
Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması, sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.
Camlara film uygulayarak panjur kullanarak da içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki ısının dışarı çıkmasını engelleyebiliriz.
Radyatörler iki yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalı. İstenilen düzeyde ısı için termostatik vana tercih edilmeli.
Sıcak suyun radyatöre geçişini kısarak, kombinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük ayara getirin. Sıfırdan kombiyi çalıştırmak daha fazla enerji tüketir.
Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak, faturadan yaklaşık yüzde 5 tasarruf yapabiliriz.
Faturalar 750 TL'yi buldu: Doğalgazda tasarrufun püf noktaları
Doğalgaza son bir yılda gelen zamlar, kışın en sert geçtiği aylardan olan ocakta faturalara da yansıdı. Marmara bölgesinde 500 TL'yi geçen faturalar doğu illerinde 750 TL'yi buldu. Faturaların yüksek geldiği bu dönemde vatandaşlar doğalgazdan tasarruf yöntemlerini araştırıyorlar... İşte doğalgazda tasarrufun püf noktaları.
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YANLIŞ 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur. DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.
YANLIŞ 2: Mantolama ile ısı yalıtımı, enerji tasarrufu yapmak için yeterlidir. DOĞRU: Binalarda insanların yaşam kalitesi ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, ısı yalıtımı yapmak, otomasyon sistemleri kullanmak ve yüksek verimli cihazların kullanılmasıdır. Merkezi olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek mümkün olmaz. Ayrıca tamamlayıcı unsur olarak kazan ve pompa sistemlerinin yüksek verimli olmasında yarar vardır.
YANLIŞ 3: Isı Pay Ölçer sistemi tasarruf yapmaz. DOĞRU: Tüketimin ölçülmesinin kullanıcılarda tasarruf etme refleksini harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde 361 binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı araştırmaya göre, ısı pay ölçüm sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27.5 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
YANLIŞ 4: Oda termostatını yükselttiğinizde eviniz daha hızlı ısınır. DOĞRU: Oda termostatı, ayarlanan ısıya göre ısıtma sistemini devreye sokar ya da kapatır. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısıyı ne kadar yükselttiğinize bağlı kalmaksızın sistemin dağıttığı ısı sabittir. Evinizi daha hızlı ısıtmak için duvar, pencere ve zemin izolasyonunun daha iyi yapılması gerekir.
YANLIŞ 5: Televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa elektrik tüketmez. DOĞRU: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. Bu “vampir güç” enerji israfına neden olur. İdeal olan hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme (stand-by) konumundan kaçınmak yılda ortalama 180 lira ila 280 lira tasarruf etmenizi sağlar.
YANLIŞ 6: Geleneksel ampul teçhizatlarına doğrudan enerji tasarruflu ampul ve LED aydınlatmalı ampul takamazsınız. DOĞRU: Enerji tasarruflu ya da LED ampullerin her şekli ve boyutu üretiliyor; dolayısıyla avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü aydınlatma teçhizatına uygun olanları var.
YANLIŞ 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride kalmasını sağlar. DOĞRU: Pencerelerinizin etrafındaki boşlukları streç film ya da izole bant ile kapatmak cereyanı durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir yöntem değildir. İzolasyon çıtaları ya da çift cam sayesinde daha fazla tasarruf edersiniz.
YANLIŞ 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. DOĞRU: Tam tersine evin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih etmelisiniz. Böylece yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği sayesinde iç mekânlardaki aydınlatma donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
YANLIŞ 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde elektrik üretmez. DOĞRU: Güneş panelleri parlak güneş ışığında daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye devam eder. Ancak elbette kış aylarına oranla aydınlık saatlerin daha uzun olduğu yaz aylarında verimlilikleri artar.
YANLIŞ 10: Masa üstü bilgisayarı kullanırken ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji tasarrufu yaparsınız. DOĞRU: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi enerji tüketen bir programdır ve ekran koruyucu devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam eder. Bilgisayarınız uyku modundayken nispeten az enerji tüketmesine karşın mola verdiğinizde ekranınızı kapatmak, hatta bilgisayarınızı tamamen kapatmak enerji israfını önlemenin en etkili yoludur.
Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
Daha tasarruflu olabilmek için toplumda enerji tasarrufu bilincinin arttırılması şart, ayrıca tasarruf konusunda doğru bilinen yanlışlara da dikkat etmek gerekiyor.
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Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak ısıdan daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın
Kapalı perdeler ısı kaybını yüzde 25 oranında önler, radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın
Isıtıcınızın veya radyatörünüzün önüne veya üzerine kesinlikle eşya, mermer ya da çamaşır koymayın
Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin
Pencere ve kapılar, ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si, tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam kaybı yarıya indirilebilir
Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın
Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın
Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın
Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun
Evde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.
Doğalgaz tasarrufunun yolları
Doğalgaz tasarrufunun yolları
Doğalgaz tasarrufunun yolları