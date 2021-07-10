​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

Uygulamanın çok basit olduğunu söyleyen Ergül, “Ustaya hiç gerek olmadan bunu evde herkes yapabilir. Sonuçta bir cam ölçüsü alacaksınız, ölçüye göre malzemeyi kesiyorsunuz, bu malzeme zaten piyasada var, sonra biraz önce gösterdiğim gibi suyla yapıştırıyorsunuz hepsi bu. Şimdi bu söylediklerim aslında bugün yarın hemen yapılabilecek, her yerde yapılabilecek bir olay, ama bunun uzun vadede bir fonksiyonu var. Camlar yapılırken, binalar yapılırken ısı kayıplarını önlemek, hatta ısı ve ses iletimi için son derece fonksiyonel bir malzeme. Bunu tekrar etmek istiyorum, fonksiyonel olmasının sebebi iki tabaka arasındaki havanın stabil olması. Hava molekülleri hareket etmiyor. Hareket etmediği için de ısı enerjisini iletmiyor. Bu çok önemli. Havanın iletkenliği, söylediğim gibi, gümüşün yanında milyonda 50” dedi.