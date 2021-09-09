Ekonomi 9 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

9 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Eylülün ikinci haftasında altın fiyatları inişli çıkışlı hareketliliğini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan güncel altın fiyatı, yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Kapalıçarşı’da son durumu merak edenler, “Bugün gram, çeyrek altın ne kadar, yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL?” diye araştırıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatlarında son durum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
9 Eylül altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Kapalıçarşı'da dün değer kaybederek en son 481 TL'den işlem gören gram altın bugün yeniden yükselişe geçerek 486 TL'den alıcı buldu. Bu yükseliş çeyrek ve yarım altında da etkisini gösterirken, yatırımcılar bugün gram, çeyrek altın ne kadar, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL oldu diye araştırmaya koyuldu. Vatandaşların en büyük yatırım aracı olan sarı altın, bugün de son dakika canlı altın fiyatları hareketliliğiyle gündeme oturdu. İşte 9 Eylül altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 486,51

SATIŞ(TL) 486,58

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 791,00

SATIŞ(TL) 804,00

Altın fiyatları hafta ortasında hareketli
EKONOMİ
Altın fiyatları hafta ortasında hareketli

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.582,00

SATIŞ(TL) 1.611,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.150,00

SATIŞ(TL) 3.205,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı
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Türkiye'de tabii inciden anlayan 10 sanatkar bulunuyor. Bu sanatkardan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.
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İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor.
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Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor. Son dönemde inciye artan talep satışları da etkiledi.
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Vatandaşlar doğal incilere rağbet gösterirken, en fazla talebi 10 ila 15 bin liralık inciler görüyor.
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İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sun'isini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de havuzlarda yetişen inciler var, onlar da inci ama havuzda yetiştiği için makbul değil. Bu inciler 500 liraya satılıyor. Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu isimle anılıyor. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 4 kat daha değerli. Son dönemde inciye rağbet var. 10 ila 15 bin lira arasındaki inciler daha çok talep görüyor. Türkiye'de doğal inciden anlayan 10 esnaf ancak var. Onlardan bir tanesi de benim. Yurt dışından müşterilerim var dedi.
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Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı
Son dönemde oldukça rağbet görmeye başlayan doğal inciler altından 4 kat fazla fiyata satılıyor.


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