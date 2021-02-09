9 Şubat Salı 2021 altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Şubat Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 08:57 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 09:06 Yeni Şafak