9 Şubat Salı 2021 altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Şubat Salı altın fiyatları...
Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olması, alış ve satış fiyatlarındaki değişikliğin yakından takip edilmesine neden olurken yeni yılda altın fiyatlarında genel olarak düşüş eğilimi hakim olmakla birlikte bugünkü anlık rakamlara bakıldığında ise düne oranla bir yükseliş söz konusu. İşte 9 Şubat Salı güncel altın rakamları...