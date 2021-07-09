Altın fiyatlarında hareketlilik: İşte 9 Temmuz Cuma gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlarda 500 lira bandında seyreden altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 9 Temmuz 2021 altın fiyatları...
9 Temmuz Cuma sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 9 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları...