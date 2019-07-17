Ekonomi 97 araç yarı fiyatına satılacak
OTOMOTİV

97 araç yarı fiyatına satılacak

Geçen yıl iflas eden bir firmaya ait binlerce araçtan 97'si satışa çıkarılıyor. İstanbul’da bulunan çeşitli marka ve modellerdeki araçlar 22 Temmuz pazartesi günü 4 ayrı yerde 10’ar dakika ara ile icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Araçların fiyatı 27 bin 500 TL ile 115 bin TL arasında değişiyor.

Haber Merkezi IHA
Satışa çıkarılacak araçlar.
Satışa çıkarılacak araçlar.

İcraburada.com serisinde yer alan şartnameye göre geçtiğimiz yıl iflas eden bir firmaya ait 97 araç İstanbul Anadolu İcra Dairesi tarafından 22 Temmuz 2019 tarihinde 10’ar dakika ara ile satılacak.

27 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

4 ayrı yerde gerçekleşecek olan satışlarda 27 bin 500 TL ile 115 bin TL arasında çeşitli marka ve modellerde araçlar bulunuyor. Yeni alıcılarını bekleyen otomobillerin kilometrelerinin düşük olması ve kaportalarında hasar bulunmaması ihaleye ilginin artmasını sağlıyor.

Satışa çıkarılacak araçlar.

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
EKONOMİ
Yarı fiyatına satılık 26 bin araç

BU TARZ SATIŞLAR 2 YIL SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Geçen yıl iflas eden bir firmaya ait 26 bin araç icradan satılacak diye vatandaşlara duyurmuştuk. Tabi bu araçları bir anda satmak mümkün değil çünkü her bir araç belirli kontrol ve işlemlerden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Bu 97 aracın satışa çıktığı gibi icradan bu tarz satışları yaklaşık 2 yıl boyunca göreceğiz. Otomobil almak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok uygun fiyatlara düşük kilometredeki bu araçlardan alabilirler. İcra ihalelerine katılım için internet üzerinden veya çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

Satışa çıkarılan araçlar.

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