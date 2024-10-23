AB çevre kriterinin kazananı olalım

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, çevre kriterlerini karşılamayan ambalaj malzemelerinin Avrupa pazarına giremeyeceğine dikkat çekti. Yerli üreticilerin 6 yıl sonra bu gerçekle karşılaşacağını belirten Avdagiç "Sanayimiz 2025 hedeflerine iyi şekilde hazırlanmak zorunda. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın mağduru değil kazananı olmalıyız" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumda ciddi adımlar attığına dikkati çekerek, “Sanayimiz 2025 hedeflerine ve sonrasına kendini en iyi şekilde hazırlamak zorunda. Biz Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının mağduru değil kazananı olmalıyız” dedi. Avdagiç, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği, PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi’nin açılış konuşmasını yaptı.
6 SENE İÇİNDE KARŞIMIZA ÇIKACAK
Avdagiç, Avrupa Komisyonu tarafından 2022’de açıklanan Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü Taslağı’nın geri dönüşümde önemli hedefler ve tarihler koyduğunu hatırlatarak, “Avrupa Komisyonu'nun belirlediği sürdürülebilirlik ve etiketleme kriterlerini karşılamayan ambalaj malzemelerinin AB pazarına arzı mümkün olmayacak. Çok değil 6 yıl sonra karşılaşacağımız bir gerçek bu. O halde sanayimiz 2025 hedeflerine ve sonrasına kendini en iyi şekilde hazırlamak zorunda. Biz Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının mağduru değil kazananı olmalıyız. Firmalarımızın da ülkemizin de ihracatçı gücünü koruyup geliştirmesi için aksiyon almamız gerekiyor” diye konuştu.
TEKNOLOJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM; İHRACATI ZİRVEYE TAŞIR
Plastik sektörünün iki önemli ayağı bulunduğunu belirten Avdagiç,sözlerine şöyle devam etti: “Biri teknoloji, diğeri de geri dönüşüm ya da daha teknik ismiyle mekanik geri dönüşüm. Teknoloji ambalaj sektörünün geleceğini anlayıp biçimlendirmemize imkân sağlar. Geri dönüşüm ise plastik gibi hayati ama üzerinde tartışmalar yapılması kolay bir sektörün insan, çevre ve doğayla dost niteliğini güçlendirip ortaya çıkartır. Bu ikisinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi de sektörü ihracatın zirvesine taşır.” Şekib Avdagiç, Türkiye'nin regülasyonlara hızlı uyumuyla da AB ve global pazarının yükselen yıldızı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bugünkü kongremizin ana teması olan 'Yeni Regülasyonlar Işığında Ambalajda Avrupa Gerçeği ve Gelişen Global Pazarlar' için ne gerekiyorsa yapmalıyız."
AB'NİN YENİ KORUMACILIK KALKANI
- Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa Birliği'nin getirmeye çalıştığı standartların zorluğuna değindi. Böyle önemli bir toplantıya ev sahipliğinden dolayı İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür eden Eroğlu, "AB'ye de bir birlik olarak baktığımızda artık korumacılığın had safhada olduğu bu ekonominin batıdan doğuya kaydığı bir ortamda kendilerini korumak için tedbirler almaya çalışıyorlar. Aldıkları bu tedbirlerin bazıları dünya ekonomisini bu anlamda değiştirecek tedbirler. Dolayısıyla şu anda bahsettiğimiz aslında bu yeşil dönüşüm, iklim değişikliğinden yola çıkan iklim değişikliğiyle bu ekonominin batıdan doğuya kayışını engellemek veya kendi adına önlem almak adına ortaya koyan korumacılık bir parçası haline geliyor" şeklinde konuştu.