AB çevre kriterinin kazananı olalım

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa Birliği'nin getirmeye çalıştığı standartların zorluğuna değindi. Böyle önemli bir toplantıya ev sahipliğinden dolayı İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür eden Eroğlu, "AB'ye de bir birlik olarak baktığımızda artık korumacılığın had safhada olduğu bu ekonominin batıdan doğuya kaydığı bir ortamda kendilerini korumak için tedbirler almaya çalışıyorlar. Aldıkları bu tedbirlerin bazıları dünya ekonomisini bu anlamda değiştirecek tedbirler. Dolayısıyla şu anda bahsettiğimiz aslında bu yeşil dönüşüm, iklim değişikliğinden yola çıkan iklim değişikliğiyle bu ekonominin batıdan doğuya kayışını engellemek veya kendi adına önlem almak adına ortaya koyan korumacılık bir parçası haline geliyor" şeklinde konuştu.