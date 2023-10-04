AB Komisyonu Çin'in elektrikli otomobil sübvansiyonunu soruşturuyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde verilen sözler tutuluyor. Afet bölgesinde gece gündüz demeden depremzedelerin konutlarına kavuşması için çalışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, inşası devam eden 200 bin konuttan, tamamlanma aşamasına gelen 41 bin konut ve 4 bin 807 köy evinin yıl sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.