AB LNG için yeni referans fiyat uygulamasına geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı. Spor endeksi, ocakta yüzde 0,7 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 33,7 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise geçen ay yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe hisseleri yüzde 12,5, Trabzonspor hisseleri de yüzde 16,7 değer kaybetti.