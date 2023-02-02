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Ekonomi

AB LNG için yeni referans fiyat uygulamasına geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) enerji kurumu, doğal gazda tavan fiyat girişimi kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik küresel seviyeleri referans alan yeni fiyat belirleme uygulamasını başlattı.

14:36 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER), doğal gazda tavan fiyat uygulaması olarak bilinen ve 15 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek olan "gaz piyasası düzeltme mekanizması" çerçevesinde ilk defa günlük referans LNG fiyatını yayımladı.


ACER'in 1 Şubat tarihli ilk LNG referans fiyatı megavatsaat başına 55,21 avro oldu. Aynı gün, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'deki fiyat seviyesi ise 59,5 avrodan kapandı. İki fiyat arasındaki fark yaklaşık 4 avro oldu.


ACER bundan sonra hafta içi her gün yeni referans fiyatı yayımlayacak.

Piyasa düzeltme mekanizması kapsamındaki referans fiyat, farklı kuruluşların LNG fiyatlarının ortalaması ile türev piyasalarındaki uzlaşma fiyatı temel alınarak hesaplanıyor.


Fiyatın tespitinde Kuzey Batı Avrupa, Akdeniz, Kuzey Doğu Asya, türev takas ve ACER LNG fiyat değerlendirme raporu kullanılıyor.

ACER, para birimi dönüştürme işlemi için Avrupa Merkez Bankasının avro döviz kurlarını esas alıyor.


Tavan fiyat uygulaması

AB ülkeleri, aralık ayında piyasalardaki gaz fiyatlarında "tavan fiyat" olarak bilinen bir düzeltme mekanizmasının 15 Şubat'ta yürürlüğe girmesi konusunda anlaşmıştı.

Tavan fiyat, sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecek.


Söz konusu yeni referans fiyat, küresel piyasalardaki fiyat seviyesiyle farkın belirlenmesinde kullanılacak.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar ulaşmıştı. Söz konusu fiyat bugün ise 57,2 avro.




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#referans fiyat
#tavan fiyat
#TTF
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AB LNG için yeni referans fiyat uygulamasına geçti
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