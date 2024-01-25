AB mahkemesinden Audi logosu kararı: Aynısı ve benzeri kullanılamayacak

Yılın son fırsatları için son 7 gün. Otomotiv devleri kampanyalarını peş peşe duyururken son hamle Fiat'tan geldi. Fiat, yeni yılda yeni bir araç sahibi olmak isteyenlere özel satış kampanyasını ilan etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, ocak ayı sonuna kadar sürecek kampanyasında, avantajlı fiyatların yanı sıra yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor. İşte; Fiat Egea, EGEA CROSS, Fiat 500, Fiat 500X, Doblo, Fiorino kampanyaları ve 2024 satış fiyatları...