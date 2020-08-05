ABD 40 yıl önceye gitti: Ham petrol üretiminde ciddi düşüş var

Yeni tip koronavirüs sebebiyle Amerika ekonomik daralma yaşıyor. Düşük petrol talebinin sonucu olarak mayıs ayında en son 40 yıl önce görülen ham petrol üretimi düşüşü yaşandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) konulya ilgili açıklamada bulundu. Ülkenin ham petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük ortalama 1,99 milyon varil azaldığı belirtilirken, bunun ocak 1980'den bu yana ham petrol üretiminde görülen en büyük aylık düşüş olduğu ifade edildi.

Ülkenin ham petrol üretiminin 6 ay üst üste düşüş gösterdiğini aktaran yetkililer, ABD'nin mayıs ayındaki ham petrol üretiminin önceki aya göre yüzde 16,6 azaldığını söyledi.

Koronavirüsün olumsuz etkilerine ise açıklamada şöyle yer verildi:

"Kovid-19'a bağlı düşük ekonomik faaliyetler enerji arzı ve talebinde değişikliklere neden oluyor."

Ülkenin en fazla ham petrol üretiminin enerji merkezi olarak kabul edilen Teksas'da petrol üretimi bir önceki aya göre günlük yüzde 14,8 gerilediği açıklandı.

Teksas'ı günlük 353 bin varil (yüzde 29,1) düşüşle Kuzey Dakota eyaletinin takip ettiği bilgisi paylaşılırken, New Mexico, Oklahoma ve Wyoming eyaletlerinde de ham petrol üretiminin mayısta ciddi anlamda düştüğü vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi bu yılın ilk 2 ayında günlük 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, üretimin bu yılın genelinde ise günlük 11,6 milyon varil olacağı öngörülüyor.

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