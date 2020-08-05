Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi ABD 40 yıl önceye gitti Ham petrol üretiminde ciddi düşüş var
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD 40 yıl önceye gitti: Ham petrol üretiminde ciddi düşüş var

ABD'nin ham petrol üretimi Mayıs ayında 1,99 milyon varil azalarak 1980 ocakından bu yana en büyük düşüş olarak kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto Arşiv
Foto Arşiv

Yeni tip koronavirüs sebebiyle Amerika ekonomik daralma yaşıyor. Düşük petrol talebinin sonucu olarak mayıs ayında en son 40 yıl önce görülen ham petrol üretimi düşüşü yaşandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) konulya ilgili açıklamada bulundu. Ülkenin ham petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük ortalama 1,99 milyon varil azaldığı belirtilirken, bunun ocak 1980'den bu yana ham petrol üretiminde görülen en büyük aylık düşüş olduğu ifade edildi.

Ülkenin ham petrol üretiminin 6 ay üst üste düşüş gösterdiğini aktaran yetkililer, ABD'nin mayıs ayındaki ham petrol üretiminin önceki aya göre yüzde 16,6 azaldığını söyledi.

  • Koronavirüsün olumsuz etkilerine ise açıklamada şöyle yer verildi:
  • "Kovid-19'a bağlı düşük ekonomik faaliyetler enerji arzı ve talebinde değişikliklere neden oluyor."

Ülkenin en fazla ham petrol üretiminin enerji merkezi olarak kabul edilen Teksas'da petrol üretimi bir önceki aya göre günlük yüzde 14,8 gerilediği açıklandı.

Teksas'ı günlük 353 bin varil (yüzde 29,1) düşüşle Kuzey Dakota eyaletinin takip ettiği bilgisi paylaşılırken, New Mexico, Oklahoma ve Wyoming eyaletlerinde de ham petrol üretiminin mayısta ciddi anlamda düştüğü vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi bu yılın ilk 2 ayında günlük 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, üretimin bu yılın genelinde ise günlük 11,6 milyon varil olacağı öngörülüyor.

ABD'deki petrol stoklarında 8.5 milyon varillik azalma
EKONOMİ
ABD'deki petrol stoklarında 8.5 milyon varillik azalma

ABD’de petrol fiyatı sıfır doların altını gördü: Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var
EKONOMİ
ABD’de petrol fiyatı sıfır doların altını gördü: Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var

Korsan anlaşma: ABD’li şirket petrol için PKK ile anlaştı
DÜNYA
Korsan anlaşma: ABD’li şirket petrol için PKK ile anlaştı
Abone Ol Google News
Bursada mucize kurtuluş

Bursa'da mucize kurtuluş

​Saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
Bu oyuna gelmeyin

Bu oyuna gelmeyin

Telefonuna gelen linki tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
Lübnanıncan damarı koptu

Lübnan'ın
can damarı koptu

​Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?
Yoğun denetim<br> yarın başlıyor

Yoğun denetim
yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Çiçeksiz baharın<br>ilk durağı

Çiçeksiz baharın
ilk durağı

Atlas'ın ilk bölümünde ​Tunus ve simge isim Gannuşi'yi tanıyacağız.
İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

Salgınla mücadele eden personele kahraman gözüyle bakılıyor.

Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Milli oyuncu Mert Çetin sağlık kontrollerinden geçti.
Beyrut Valisi açıkladı

Beyrut Valisi açıkladı

Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez.
Bedellide 2020 rakamları açıklandı

Bedellide 2020 rakamları açıklandı

​Katsayı farkıyla 37 bin 70 liraya yükseldi.

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

Oyun hamuru hayatını kararttı

Oyun hamuru hayatını kararttı

​Özel kreşte korkunç olay: Küçük kız bitkisel hayatta...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.