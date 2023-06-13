ABD Federal Ticaret Komisyonu Activision Blizzard için harekete geçti: Satışını engellemek için mahkemeye başvurdu

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.