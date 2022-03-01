Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" işlemeye devam ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor
ABD Hazine Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Söz konusu toplantıda konseyin "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgaliyle" ilgili uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilen açıklamada, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.

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