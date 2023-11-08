ABD Hazine Bakanlığı: Hiçbir büyük ticaret ortağımızın döviz kurunu manipüle etmedik

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu kaydedildi.





ABD'nin mal ve hizmet dış ticaretinin yüzde 78'ini gerçekleştirdiği büyük ticari ortaklarının uygulamalarının analiz edildiği aktarılan açıklamada, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından hiçbirinin Haziran 2023'e kadarki dört çeyrek boyunca kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu ihracat avantajı için manipüle etmediği sonucuna varıldığı ifade edildi.





Açıklamada, Haziran 2023'te sona eren dört çeyrek boyunca, hiçbir büyük ticaret ortağının ilgili yasa kapsamında gelişmiş analiz yapılması için kriterleri sağlamadığı belirtildi.





Hazine'nin para birimi uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına yakından dikkat edilmesi gereken başlıca ticaret ortaklarının bulunduğu "izleme listesi"ne işaret edilen açıklamada, bu listede yer alan 6 ülke; Çin, Almanya, Malezya, Singapur, Tayvan ve Vietnam olarak sıralandı.





Bir önceki raporda izleme listesinde yer alan Güney Kore ve İsviçre listeden çıkarken, Vietnam'ın tekrar listeye dahil edilmesi dikkati çekti.





Açıklamada, Hazine'nin Çin'e şeffaflığı artırma çağrısının yinelendiği belirtilerek Çin'in döviz müdahalesini yayınlamadaki başarısızlığı ve döviz kuru mekanizmasının temel özellikleri hakkında daha geniş şeffaflık eksikliğinin ülkeyi büyük ekonomiler arasında aykırı bir konuma getirdiği ve Hazine'nin yakından izlemesini gerektirdiği belirtildi.





"Küresel ekonomik görünüm artan belirsizliklerle karşı karşıya"





ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin bir yıl önce tahmin edilenden daha dirençli olmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, ancak küresel ekonomik görünümün, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, hala yüksek olan çekirdek enflasyon ve Çin'in emlak sektöründeki stresin derinleşme potansiyeliyle ilişkili artan belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini anlattı.





Rapor dönemi boyunca ABD ticaret ortaklarının döviz müdahalelerinin çoğunun, para birimlerini güçlendirmeye hizmet eden eylemler olan dolar satışı biçiminde olduğuna işaret eden Yellen, "Ancak Hazine, ülkelerin para birimi uygulamalarına karşı tetikte olmaya devam ediyor ve Biden Yönetimi, ABD'nin ticaret ortaklarının Amerikalı işçilere karşı haksız avantaj elde etmek amacıyla para birimi değerlerini yapay olarak manipüle etme girişimlerine şiddetle karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.



















