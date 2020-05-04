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Ekonomi ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
3 aylık dönemde ABD ekonomisinin ciddi borçlanma içine girmesi bekleniyor.
3 aylık dönemde ABD ekonomisinin ciddi borçlanma içine girmesi bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

  • Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde 2,9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın şubat ayında duyurulan tahminden 3,05 trilyon dolar fazla olduğu aktarıldı.

477 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI

Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

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