Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Savunma Bakanı Esper Koronavirüs krizinde ABDye yönelik dış tehditler arttı
AMERİKA

ABD Savunma Bakanı Esper: Koronavirüs krizinde ABD'ye yönelik dış tehditler arttı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ederken başta Çin ve Rusya'dan olmak üzere ABD'ye yönelik tehditlerin tırmandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper
ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brooking Enstitüsündeki programa video konferansla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bu süreçte Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırdığını gördüklerini belirten Esper, "Rusların Alaska dışında kuzey cephemizde hava sahamızı sınamaya devam ettiğini görüyoruz. Irak'ta milis grupların hareketlendiğini ve Afrika'dan Orta Doğu'ya terör örgütlerinde hareketlilik gözlemliyoruz." diye konuştu.

Esper, Kovid-19 salgınının ABD ordusu üzerindeki etkisine ilişkin de "Bugün büyük bir etkisi yok ancak virüsün gidişatı değişmezse ordunun harbe hazırlığına büyük etkisi olabilir." dedi.

GUAM'DAKİ BOMBARDIMAN UÇAKLARININ ÇEKİLMESİ

ABD'nin artık daimi olarak Guam Adası'nda bombardıman uçakları bulundurmama kararını da değerlendiren Esper, bu kararın Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ne uygun olduğunu ve ABD ordusunu operasyonel olarak bölgede tahmin edilemez hale getireceğini söyledi.

Esper, "Şimdi daha büyük bir esnekliğimiz söz konusu. Daha üst seviyelerde harbe hazırlık yapabileceğiz ve bunu da sadece bir fonksiyon ya da bir görev için değil, bombardıman uçaklarının icra edebileceği birçok görev konusunda yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, uzun zamandır Guam Adası'nda daimi olarak bombardıman uçağı bulunduruyordu ancak kısa süre önce Bakanlık, bombardıman uçaklarının artık adada daimi olarak konuşlandırılmayacağını açıklamıştı.

"AFGAN HÜKÜMETİ ANLAŞMAYA VARMALI"

Afganistan konusunda Taliban'la yaptıkları görüşmelere de değinen Esper, Taliban'ın şiddet içerikli faaliyetlerini azaltmasa da ABD kuvvetlerine ve büyük şehirlere yönelik saldırı düzenlemediğine dikkati çekti.

Esper, ülkedeki barışın ancak siyasi çözümle olabileceğininin altını çizerek, şunları söyledi:

  • "Afgan hükümeti de kendini organize edip anlaşmaya varmalıdır. (Abdullah) Abdullah ile (Cumhurbaşkanı Eşref) Gani arasında muhtemel bir iktidar paylaşımı söz konusu olacak. Bu, başarılı olursa bir Afgan müzakere heyeti kurabilir ve Taliban ile masaya oturabiliriz."

New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
OYNAT 00:51
New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.


Abone Ol Google News
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Kira ve faturalarımızıdevletin ödediğiiddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.

'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.

Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.
Her an çökebilirler

Her an çökebilirler

​İstanbul'da tarihi surlarda korkutan gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.