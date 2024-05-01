ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlarken, ABD Merkez bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Peki FED faizi indirirse altın dolar ne olur, düşer mi yükselir mi? İşte ABD Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ve altın fiyatlarının ne olacağına ilişkin haberin detayları.