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Ekonomi

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından açıklamada bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir." dedi.

21:03 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:58 - 1/05/2024 Çarşamba
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ABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed)

Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı.

Mart ayında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in mayıs ayında alacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu.

Analistler, bankanın politika faizini yine sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtmişti.

Fed kararını açıkladı

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Powell'den enflasyon mesajı

Duyurulan faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'dan enflasyona ilişkin açıklama geldi.

Yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini ifade eden Powell, "Enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir." dedi.




#Fed
#Politika Faizi
#ABD Merkez Bankası
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