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Ekonomi ABDdeki petrol stoklarında 85 milyon varillik azalma
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ABD petrol stoklarında büyük azalış

ABD'deki petrol stoklarında 8.5 milyon varillik azalma

ABD ham petrol stokları azalmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre ülkedeki petrol stokları 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD ham petrol stokları, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.63 milyon varil arttı.

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  • API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.75 milyon varil azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 3.82 milyon varil arttı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.05 artışla 44.37 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30'da açıklanacak.

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