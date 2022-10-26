Ekonomi ABD Senatosundan Fede faiz artırımları konusunda uyarı Ekonomi olumsuz etkileniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Senatosu'ndan Fed'e faiz artırımları konusunda uyarı: Ekonomi olumsuz etkileniyor

ABD Merkez Bankası, yüksek enflasyonu düşürmek için faiz artırırken, ekonomi olumsuz etkileniyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı, bu nedenle Fed Başkanı Powell'ı uyardı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Senatosundan Fede faiz artırımları konusunda uyarı: Ekonomi olumsuz etkileniyor
ABD Merkez Bankası

ABD'de enflasyon düşsün diye ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu faiz artırımı kararı alıyor. Bu kadarın ülkede istihdamı ve büyümeyi olumsuz olarak etkilediği verilere yansıyor.

Fed'e mektup gönderildi

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Bu aşamada Brown, devreye girerek ekonomik dengelerin sağlanması açısından Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımları konusunda bir mektupla dikkatini çekti.

"Fed görevini yaparken istihdamı sağlama sorumluluğu unutmamalı"

Enflasyonla mücadele etmenin Fed'in görevi olduğunu vurgulayan Brown, ancak bankanın aynı zamanda tam istihdamı sağlama sorumluluğunu da gözden kaçırmaması gerektiğini aktardı.

"Maksimum istihdamı sağlama sorumluluğu göz ardı edilmemeli"

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Brown, Fed Başkanı Powell'a gönderdiği mektupta, Fed'in enflasyonla mücadele ederken, faiz arıtırımda bulunduğu hatırlatılıp, maksimum istihdamı sağlama sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu mektupta Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını kaydederek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.

"Enflasyonu düşürmek için işgücü piyasasını, agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız"

J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "Fed'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle Fed'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerikalılar için iş kayıplarının durumu daha da kötüleşecek"

Brown, halihazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti.

Sherrod Brown, "Maksimum istihdamı teşvik etme sorumluluğunuzu unutmamanızı ve bir sonraki FOMC toplantısında alacağınız kararların ikili hedefe bağlılığınızı yansıtmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Brown, enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmenin, "ABD ekonomisine güç veren işçileri" korumak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İşsizlik başvuruları arttı

İş gücü piyasasının şimdilik nispeten istikrarlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını belirten Brown, çalışanların geçim kaynakları riske atılmadan enflasyonun temel nedenlerinin ele alınmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

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