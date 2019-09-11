ABD ve Avrupa'ya cips formunda kavun karpuz ihracatı

Organik kavun ve karpuzlar kurutarak yurt dışına ihraç edilecek.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren firma, ABD ve Avrupa ülkelerine kavun karpuz kurusu göndermek üzere hazırlık yapıyor.

İşlenmiş meyve ve sebze üretiminde kalite ve güvenilirlik prensibiyle çalışan firmanın fide ekim alanlarında özenle yetiştirilen ürünler, 5 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu entegre tesislerde kurutulmuş meyve haline getiriliyor.

Gıda işleme sürecinin her evresinde son teknolojiyle çalışan işletme, hem yöre halkının istihdamına hem de bölge kalkınmasına katkı sağlıyor.

Daha önce elma, armut, kiraz, limon, kayısı, portakal ve vişneden meyve cipsi üreten firma şimdi de organik kavun ve karpuzları kurutarak yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

İşletme sahibi Erdem Kurt, yaptığı açıklamada, firmanın 4 yıldır sağlıklı atıştırmalık üretimi yaptığını, cipse dönüştükleri sebze ve meyveleri 13 ülkeye sattıklarını söyledi.

Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurt, "Yeni ürünleri yelpazemize eklemeye çalışıyoruz. Daha önce elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz cipsi yapmıştık. Şimdi de kavun ve karpuz cipsi üretimine başladık" dedi.

Kullandıkları karpuzun organik olarak yetiştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Çiftçiden organik sertifikalı ürünleri alıp işletmemize getiriyoruz. Burada yıkayıp ayıkladıktan sonra kesiyoruz ve fırınlarımızda kurutuyoruz. Karpuzlarımız Manisa'dan geliyor. Karpuzlar kurutulduktan sonra yurt dışına ihracatı yapılacak. Başta Amerika'ya gidecek. Ürünlerimiz sağlıklı atıştırmalık olarak kullanılıyor. Cips formunda ve yemesi keyifli bir ürün. Çikolata ve şeker benzerlerinin muadili olarak tercih ediliyor."

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Ürünlerini ABD'nin ardından Avrupa'ya da göndermeyi hedeflediklerini belirten Kurt, bunun için görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Kurt, "Avrupa ve Amerika'da beslenme alışkanlıkları değişmeye başladı. Abur cuburdan ziyade meyve ve benzeri ürünleri, sağlıklı ürünleri tercih etmeye başladılar. Bu nedenle başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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