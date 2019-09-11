Ekonomi ABD ve Avrupaya cips formunda kavun karpuz ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD ve Avrupa'ya cips formunda kavun karpuz ihracatı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kurulu firma tarafından üretilen kavun, karpuz kuruları, ABD'ye ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren İşletme sahibi Kurt, "Yeni ürünleri yelpazemize eklemeye çalışıyoruz. Daha önce elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz cipsi yapmıştık. Şimdi de kavun ve karpuz cipsi üretimine başladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Organik kavun ve karpuzlar kurutarak yurt dışına ihraç edilecek.
Organik kavun ve karpuzlar kurutarak yurt dışına ihraç edilecek.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren firma, ABD ve Avrupa ülkelerine kavun karpuz kurusu göndermek üzere hazırlık yapıyor.

İşlenmiş meyve ve sebze üretiminde kalite ve güvenilirlik prensibiyle çalışan firmanın fide ekim alanlarında özenle yetiştirilen ürünler, 5 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu entegre tesislerde kurutulmuş meyve haline getiriliyor.

Gıda işleme sürecinin her evresinde son teknolojiyle çalışan işletme, hem yöre halkının istihdamına hem de bölge kalkınmasına katkı sağlıyor.

Daha önce elma, armut, kiraz, limon, kayısı, portakal ve vişneden meyve cipsi üreten firma şimdi de organik kavun ve karpuzları kurutarak yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

  • İşletme sahibi Erdem Kurt, yaptığı açıklamada, firmanın 4 yıldır sağlıklı atıştırmalık üretimi yaptığını, cipse dönüştükleri sebze ve meyveleri 13 ülkeye sattıklarını söyledi.

Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurt, "Yeni ürünleri yelpazemize eklemeye çalışıyoruz. Daha önce elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz cipsi yapmıştık. Şimdi de kavun ve karpuz cipsi üretimine başladık" dedi.

Kullandıkları karpuzun organik olarak yetiştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Çiftçiden organik sertifikalı ürünleri alıp işletmemize getiriyoruz. Burada yıkayıp ayıkladıktan sonra kesiyoruz ve fırınlarımızda kurutuyoruz. Karpuzlarımız Manisa'dan geliyor. Karpuzlar kurutulduktan sonra yurt dışına ihracatı yapılacak. Başta Amerika'ya gidecek. Ürünlerimiz sağlıklı atıştırmalık olarak kullanılıyor. Cips formunda ve yemesi keyifli bir ürün. Çikolata ve şeker benzerlerinin muadili olarak tercih ediliyor."

REKLAM

Ürünlerini ABD'nin ardından Avrupa'ya da göndermeyi hedeflediklerini belirten Kurt, bunun için görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Kurt, "Avrupa ve Amerika'da beslenme alışkanlıkları değişmeye başladı. Abur cuburdan ziyade meyve ve benzeri ürünleri, sağlıklı ürünleri tercih etmeye başladılar. Bu nedenle başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kişiye özel yerli bisiklet dönemi
EKONOMİ
Kişiye özel yerli bisiklet dönemi

Umman Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır
EKONOMİ
Umman Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
EKONOMİ
Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
Hız limiti 140 olacak mı?

Hız limiti 140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığı, iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
RTÜK devreye girdi:Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.

Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.
12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
F.Bahçe'den <br>büyük değil

F.Bahçe'den
büyük değil

Deniz Türüç'ten dikkati çeken G.Saray açıklaması.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Salman, amca ve dayı kızlarını müdür yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.