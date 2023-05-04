ABD'de bir banka daha iflasın eşiğinde: Bir günde yüzde 55 değer kaybetti

ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor
ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de "satış" dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
Bloomberg'in, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.
PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.
Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.
Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.