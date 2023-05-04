|
Ekonomi

ABD'de bir banka daha iflasın eşiğinde: Bir günde yüzde 55 değer kaybetti

Son 2 ay içinde 3 bankanın iflasını açıkladığı ABD'de bir banka daha finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Bölgesel banka PacWest'in, satış dahil seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. Bu haberin ardından bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 55 değer kaybetti.

07:45 . 4/05/2023 Perşembe
AA
ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor

ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor

ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de "satış" dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.


Bloomberg'in, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.


Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, "satış" dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.


Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.


ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

#Pacific Western Bank
#PacWest
#ABD Bankacılık krizi
#Banka iflas
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.