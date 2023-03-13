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Ekonomi

ABD'de iki banka iflas etti: 3,3 milyar dolarlık rezervin bugün serbest kalacak

Kripto para şirketi Circle, batan Silicon Valley Bank'ta bulunan 3,3 milyar dolarlık rezervin bugün bankanın açılmasıyla birlikte kullanılabilir hale geleceğini açıkladı.

09:14 . 13/03/2023 Pazartesi
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Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle, Silicon Valley Bank'taki mevduatının bankanın bugün açılmasıyla birlikte serbest kalacağını duyurdu.


Kripto para şirketi Circle'ın SVB'de 3,3 milyar dolarlık rezervi bulunuyordu.

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından Signature Bank'a da kayyum atandı

Circle CEO'su Jeremy Allaire yaptığı açıklamada, "Circle'ın USDC operasyonları faaliyete açık olacak, yeni otomatik uzlaşmalar yeni iş ortağımız Cross River Bank yolu ile gerçekleştirilecek" dedi.




#Kripto para şirketi Circle
#Silicon Valley Bank
#Circle
1 saat önce
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ABD'de iki banka iflas etti: 3,3 milyar dolarlık rezervin bugün serbest kalacak
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