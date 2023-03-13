Silicon Valley Bank
USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle, Silicon Valley Bank'taki mevduatının bankanın bugün açılmasıyla birlikte serbest kalacağını duyurdu.
Kripto para şirketi Circle'ın SVB'de 3,3 milyar dolarlık rezervi bulunuyordu.
Circle CEO'su Jeremy Allaire yaptığı açıklamada, "Circle'ın USDC operasyonları faaliyete açık olacak, yeni otomatik uzlaşmalar yeni iş ortağımız Cross River Bank yolu ile gerçekleştirilecek" dedi.
#Kripto para şirketi Circle
#Silicon Valley Bank
#Circle
1 saat önce
ABD'de iki banka iflas etti: 3,3 milyar dolarlık rezervin bugün serbest kalacak
Geyiktepesi'nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu
Depremde binlercesi zarar gördü: Hırsızların gözü o araçlarda
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanım talebi kaldırıldı
Borç yapılandırma yasası yürürlüğe girdi: İşte 12 soruda düzenleme hakkında merak edilenler
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi