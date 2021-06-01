Ekonomi ABDde Johnson & Johnsona verilen milyar dolarlık ceza onaylandı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de Johnson & Johnson'a verilen milyar dolarlık ceza onaylandı

ABD'li ilaç üreticisi Johnson amp; Johnson'ın bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

Haber Merkezi AA
ABDde Johnson & Johnsona verilen milyar dolarlık ceza onaylandı
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Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

Onlarca yıl yanlış bilgilendirme yaptılar

St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson Johnson, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.

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