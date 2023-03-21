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Ekonomi

ABD'de mevduat garantisi planı: Bankacılık krizi büyürse devreye alınacak

ABD Hazinesi bankacılık krizinin büyümesi durumunda tüm mevduatlara garanti vermenin yollarını araştırırken Wall Street CEO’ları First Republic’in sermayesini güçlendirmeyi değerlendiriyor.

12:05 . 21/03/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Üçü ABD merkezli olmak üzere dört bankanın sonunu getiren güven krizi sonrası ABD Hazinesi yetkilileri tüm mevduatlara geçici garanti vermenin yollarını araştırıyor.


Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre ABD’nin mevduat sigorta kuruluşu Federal Deposit Insurance Corp’un tüm mevduatlara garanti verebilmesinin önünü açmak için Hazine Bakanlığı’nın olağanüstü yetkiye sahip olup olmadığı araştırılıyor.


Diğer taraftan ABD Hazinesi henüz tüm mevduatlara garanti verecek bir adım atmaya gerek olmadığını düşünüyor, ancak durumun kötüleşmesi karşısında atılacak adımlara karar vermek için planlama yapılıyor.

Durumun kötüleşip kötüleşmediğini anlamak için ise gözler Wall Street bankalarının sağladığı 30 milyar dolarlık cansuyuna rağmen sarsıntı yaşamaya devam First Republic’in üzerinde. Geçtiğimiz hafta First Republic’e mevduat desteği planına öncülük eden JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bu kez de yatırılan 30 milyar dolarlık mevduatın bir kısmı ya da tamamının sermayeye dönüştürülmesi fikrini ortaya attı.


Wall Street CEO’ları Washington’da düzenlenecek Financial Services Forum etkinliğinde First Republic için atılacak adımları değerlendirecek.

S&P tarafından iki kez notu düşürülen First Republic’in hisseleri pazartesi günü yüzde 47 düşüşle günü tamamladı. Banka hisselerinin aylık düşüşü neredeyse yüzde 90’ı buluyor.

#bankacılık krizi
#ABD Hazinesi
#Wall Street
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