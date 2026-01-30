Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'de üretici enflasyonu beklentiyi aştı

ABD'de üretici enflasyonu beklentiyi aştı

16:5530/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
ABD'de üretici fiyat endeksi verileri paylaşıldı.
ABD'de üretici fiyat endeksi verileri paylaşıldı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen yıl kasımda olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi.

ÜFE geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl kasımda da yüzde 3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, geçen yıl kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,1 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.






#ABD
#ÜFE
#enflasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı