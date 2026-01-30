Finans devi UBS altın fiyatlarında vites büyüttü: Rekor revizyon geldi

Altın piyasasında rekor rakamların gelmesinin ardından tahminlerde de peş peşe revizyona gidildi. Küresel finansın dev ismi UBS, altın fiyatlarına yönelik tahminlerinde radikal bir revizyona giderek ons başına hedef fiyatını 6.200 dolara yükseltti. Mevcut ekonomik belirsizlikler ve güçlü talep verileri ışığında hazırlanan rapor, değerli metaller için yeni bir süper döngünün kapıda olduğunun sinyallerini veriyor. İşte küresel yatırım bankası UBS’nin çarpıcı altın tahmini…
Finans devi UBS, altın fiyatlarına yönelik beklentilerinde "vites büyüterek" tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Daha önce ons başına 5.000 dolar seviyesini işaret eden banka, yeni analizinde çıtayı 6.200 dolara yükseltti.
2026 TAHMİNLERİ
UBS'in paylaştığı rapora göre, 6.200 dolarlık bu rekor seviyenin 2026 yılının ilk üç çeyreğinde (Mart, Haziran ve Eylül dönemlerinde) korunması bekleniyor. Yılın sonuna doğru ise ABD’deki siyasi gelişmelerin etkisiyle hafif bir geri çekilme öngörülüyor:
2026 İlk 9 Ay: 6.200 $* **2026 Yıl Sonu:** 5.900$ (Sınırlı bir düzeltme beklentisi)
YÜKSELİŞİ NE TETİKLİYOR?
Bankaya göre altın fiyatlarındaki bu agresif yükseliş ivmesi tesadüf değil. Piyasadaki yükselişi besleyen üç ana faktör öne çıkıyor:
1. Merkez Bankası hamleleri: Küresel ölçekte devam eden güçlü rezerv biriktirme stratejileri.
2. ETF girişleri: Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan kurumsal ilgi.
3. Fiziksel talep: Külçe altına olan perakende ve yatırım odaklı talebin canlılığını koruması.
Altının güvenli liman imajını pekiştiren makroekonomik belirsizlikler, UBS'in bu tahmininde kritik rol oynuyor. Özellikle;
ABD’de reel faizlerin gerilemesi,
Küresel ekonomik istikrarsızlık kaygıları,
ABD iç siyasetindeki ara seçimler ve beraberinde getirdiği mali baskılar, fiyatları yukarı iten temel dinamikler olarak gösteriliyor.
Dünyanın en büyük altın fonlarından biri olan SPDR Gold Shares (GLD), son bir yılda sergilediği %94,56'lık getiriyle bu iyimser tabloyu destekliyor. InvestingPro verilerine göre fon, sadece son altı ayda yatırımcısına %61,49 kazandırmış durumda.