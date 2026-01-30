Trump Fed Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, TruthSocial üzerinden yaptığı açıklamada, Warsh’ın ekonomi ve finans alanında geniş bir birikime sahip olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklaması şöyle:

"Kevin Warsh'ı FEDERAL REZERV SİSTEMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Kevin şu anda Hoover Enstitüsü'nde Shepard Ailesi Seçkin Misafir Ekonomist ve Stanford İşletme Enstitüsü'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Duquesne Family Office LLC'de Stanley Druckenmiller'in ortağıdır. Kevin, Stanford Üniversitesi'nden lisans derecesini, Harvard Hukuk Fakültesi'nden ise hukuk doktorasını almıştır. Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

Kevin, İngiltere Merkez Bankası'na, Birleşik Krallık'ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuştur. Parlamento, raporun önerilerini kabul etmiştir.

Kevin Warsh, 35 yaşında Fed'in en genç üyesi olmuş ve 2006'dan 2011'e kadar Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Üyesi, Fed'in G-20 Temsilcisi ve Yönetim Kurulu'nun Asya'daki Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomiler Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Vali olarak görev yaptı.

Yönetim Kurulu'na atanmadan önce, 2002'den 2006'ya kadar Kevin, Başkan'ın Ekonomi Politikası Özel Danışmanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce Kevin, New York'taki Morgan Stanley & Co.'nun Birleşme ve Satın Alma Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak görev yapıyordu. Kevin'ı uzun süredir tanıyorum ve onun FED'in en büyük başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. Her şeyden öte, o "central casting (merkezi oyuncu)"dir ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Tebrikler Kevin! BAŞKAN DONALD J. TRUMP"

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde bugün yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını söylemişti.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor. Başkan Donald Trump, Fed'in faizleri yeterince indirmemesini gerekçe göstererek sık sık Powell'ı eleştiriyor.

FED'E 'ŞAHİN' BAŞKAN

Warsh, genellikle para politikasında "şahin" (hawkish) bir duruş sergileyen, yani enflasyon kontrolü için daha sıkı para politikasını ve mali disiplini savunan bir isim olarak bilinir. 2008 krizi sonrası Fed'in uyguladığı genişlemeci politikalara (parasal genişleme) yönelik eleştirileri, onun bu kimliğini pekiştirmiştir.

Özellikle enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma adımlarının küresel piyasaları şekillendirdiği bir dönemde Warsh, hem 2008 küresel finans krizindeki rolü hem de sonrasında gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle hatırlanıyor.

Warsh’a göre bu tür politikalar finansal piyasalarda fiyatları bozabiliyor, aşırı risk alımını teşvik edebiliyor ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabiliyor.