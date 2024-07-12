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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu haziran ayında beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de üretici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak tahminlerin üzerinde artış gerçekleştirdi.

15:59 - 12/07/2024 Cuma
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ABD'de haziran ayı
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
verileri açıklandı.

Haziranda ÜFE aylık bazda yüzde 0,2 arttı, yıllık bazda artış yüzde 2,6 oldu. Üretici fiyatlarının haziranda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artması bekleniyordu.


  • Yıllık ÜFE, Mart 2023'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek ÜFE haziranda yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış kaydetti. Beklentiler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 artış yönündeydi.


Mayısta yüzde 0,2 düşüş olarak açıklanan ÜFE yüzde 0'a revize edildi.


ÜFE verisi neden önemli?


ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.




#ABD
#Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
#Ekonomi
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