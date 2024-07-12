ABD'de üretici enflasyonu haziran ayında beklentilerin üzerine çıktı

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar oldu. Yılın 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 10 ile Norveç olarak sıralandı.