|
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari işlemler açığımız azalmaya rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini açıkladı. Yılmaz, "2024 yılı Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir." dedi.

Halil Akkoç
12:56 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari işlemler açığımız azalmaya, rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor. 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari açıktaki iyileşme, geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten ve hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 20,8 milyar dolar azalmıştır. Hizmet gelirlerinde Mayıs ayındaki artışla birlikte 6 ay sonra mal ve hizmet dengesi pozitife dönmüştür" ifadelerini kullandı.

2024 yılı Mayıs ayında net hata noksan kalemi hariç uluslararası kaynak girişinin 14,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine geldiğini belirten Yılmaz, "Artan kaynak girişi ve azalan cari açıkla birlikte Mayıs ayında rezervlerimizdeki artış ise 17,6 milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP (Orta Vadeli Program) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

#Cevdet Yılmaz
#Rezerv
#Orta Vadeli Program
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?