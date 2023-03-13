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Ekonomi

ABD'deki banka iflasları Avrupa borsalarını vurdu: Kayıplar yüzde 3'e ulaştı

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişeler durulmazken, dünya genelinde borsaların açılışındaki olumlu hava yeniden tersine döndü. Avrupa'da pay piyasalarındaki kayıplar yüzde 3'e ulaştı.

14:20 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Avrupa'da pay piyasaları açılışın ardından etkisini artıran satışlarla sert düşerken, artan risk algısıyla tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığı görülüyor.


Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 35 baz puan gerileyerek yüzde 2,65'e inerken, Avrupa genelinde tahvil faizleri benzer oranlarda geriledi.


Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle güç kaybetti.

Buna göre geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, son gelişmelerin ardından bu sabah para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 76 seviyesine indi.


ABD'nin bankacılık sektöründeki sorunların henüz giderilememiş olabileceğine yönelik endişelerin seans ortasına doğru güç kazanmasıyla ECB'nin 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 66 seviyesine kadar geriledi.


Bu gelişmelerle saat 13.15 itibarıyla Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 azalarak 443,05 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,6 değer kaybederek 15.025 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 7.577 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,6 azalışla 7.031 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 8.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,3 değer kaybıyla 26.093 puanda bulunuyor.







#Avrupa borsaları
#Piyasalar
#ABD banka iflasları
14 dakika önce
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ABD'deki banka iflasları Avrupa borsalarını vurdu: Kayıplar yüzde 3'e ulaştı
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