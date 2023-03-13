ABD'deki banka iflasları Avrupa borsalarını vurdu: Kayıplar yüzde 3'e ulaştı

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ardından bir banka daha iflas etti. New York merkezli Signature Bank'a kayyum atandı. ABD bankacılık sektöründe peş peşe yaşanan iflaslar kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar çok sayıda şirkete de ağır darbe vurdu. Söz konusu şirketlerin milyarlarca dolar parası iflas eden bankalarda bulunuyor.